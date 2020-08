Lauf-Wettkampf : Drei amtierende Titelträger beim Straßenlauf-Restart

Der nationale Halbmarathonmeister Moritz Beinlich von der LG Telis Finanz Regensburg startet am Sonntag (30.8.) beim IRT-Park Summer Special in Föhren über zehn Kilometer beim ersten rheinland-pfälzischen Zehn-Kilometer-Straßenlauf seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Foto: Holger Teusch

Föhren Das Starterfeld beim IRT-Park Summer Special mit deutschen, luxemburgischen und Rheinlandmeistern ist stark besetzt, aber nicht so stark wie erhofft.

Insgesamt 174 Meldungen liegen der ausrichtenden LG Meulenwald Föhren (LGM) für die insgesamt sieben Rennen über zehn Kilometer vor. Denn aufgeteilt wurden die Teilnehmer je nach Leistungsvermögen auf unterschiedliche Läufe mit jeweils maximal 30 Teilnehmern. Jeder Lauf wird separat wie ein eigener Wettkampf durchgeführt, also siebenmal zehn Kilometer. Für diejenigen, die zwischen 45 Minuten und 50 Minuten sowie den Zehn-Minuten-Abschnitt bis zu einer Stunde unterwegs sein wollen, wurde während der Anmeldephase, die am Montag endete, das Limit erreicht. Die LGM-Verantwortlichen haben deshalb einen weiteren Lauf (45 Minuten bis eine Stunde) ins Programm aufgenommen.

Das hört sich alles kompliziert an - und ist es in gewissem Sinne auch. Das dürfte auch ein Grund sein, weshalb nicht noch mehr Läufer dabei sein wollen. Außerdem werden die Sportler wegen der Corona-Beschränkungen auf viel verzichten müssen, was bisher selbstverständlich war. Eine Siegerehrung mit geselligem Beisammensein wird es am Sonntag ebenso wenig geben, wie selbstgemachten Kuchen und Salate. Essen wird statt dessen in Form von fertig verpackten Sandwichs angeboten. Wie die Getränke mussten die Teilnehmer diese mit ihrer Anmeldung bestellen und bezahlen. Das bedeutet auch für die Breitensportler detaillierte Planung ihres Lauf-Ausflugs statt die spontane Leichtigkeit jahrzehntelang durchgeführter Volkslauf-Teilnahmen. Selbst nicht laufende Begleiter und Zuschauer mussten zur Sicherstellung einer hoffentlich nicht notwendigen Kontaktnachverfolgungen mit angemeldet werden. Nachmeldungen vor Ort sind sowieso ausgeschlossen.