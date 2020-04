Trierer Stadtlauf : Drei Pläne in der offenen Schublade

Noch ist nicht entschieden, wie und ob es 2020 einen Trierer Stadtlauf geben wird. Foto: TV/Holger Teusch

Trier Findet der Trierer Stadtlauf am letzten Juni-Sonntag statt? Entscheiden ist noch nichts. Die Organisatoren befassen sich mit drei Szenarien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

„Die Schublade ist offen“, sagt Nicolas Klein. Eine Entscheidung über den 37. Trierer Stadtlauf mit zuletzt rund 3000 Teilnehmern ist noch nicht gefallen, sagt einer der beiden Vorsitzenden des Trierer Stadtlauf-Vereins (zusammen mit Andreas Rippinger). Drei Pläne habe man in der Schublade liegen, sagt Klein. Der eine ist die Ausrichtung am geplanten Termin, dem Altstadtfest-Sonntag 28. Juni. Das wäre den Stadtlauf-Machern natürlich am liebsten. Aber Klein lässt durchblicken, dass er diese Variante mit jedem weiteren Tag in der Corona-Krise für immer unwahrscheinlicher hält.

Plan B wäre eine Verschiebung in den Herbst. Klein hat bereits Kontakt mit dem zuständigen Laufwart des Leichtathletik-Verbands Rheinland, Wolfram Braun (Föhren), aufgenommen. „Der 6. September ist ein Termin in der Region, der noch einigermaßen frei ist“, sagt er. Der 38-Jährige findet aber auch: „Ein neuer Termin ist auch immer etwas Kopfsache.“ Einerseits wäre es beruhigend, wenn man eine Veranstaltung im Jahr ausrichten würde. „Aber kommen dann genau so viele Läufer?“, fragt Klein. Vor allem, bei einer Trennung von Stadtlauf und Altstadtfest? Damit hat man schlechte Erfahrungen. Von 2005 bis 2009 gingen die beiden Veranstaltungen getrennte Wege. In diese Zeit fällt der niedrigste Teilnehmerwert. 2007 liefen nur 1749 Ausdauersportler vor der Porta Nigra ins Ziel. „Beim Stadtlauf ohne Altstadtfest ist wenig Stimmung in der Stadt. Auf das Flair wollen wir nicht verzichten“, sagt Klein deshalb.

Extra Weitere Lauf-Absagen Die Liste der Lauf-Absagen wegen des neuartigen Corona-Virus' erstreckt sich mittlerweile bis in den Juni. A, Gründonnerstag gaben der TV Kröv (TVK) und der SV Oberweis bekannt, dass ihre Laufveranstaltungen wegen der Pandemie 2020 ersatzlos gestrichen sind. Aber im kommenden Jahr geht es weiter, verspricht Stefan Hahn für den traditionell am Pfingstsamstag stattfindenden Kröver Mitternachtslauf. „Läufer, die bereits gemeldet und gezahlt haben, bekommen Ihr Startgeld zurück überwiesen“, sagt der TVK-Vorsitzende. Die Abmeldungen seien seit Anfang März aber sowieso gegen Null gegangen. „Aufgrund der aktuellen Situation, insbesondere was die Maßnahmen gegen die Virusausbreitung anbelangt und die Ungewissheit der zeitlichen Dimensionen, die diese Erkrankungswelle mit sich bringt, haben wir entschieden, den Oberweiser Volkslauf für 2020 komplett abzusagen. Einen Ersatztermin wird es nicht geben“, erklärte Ewald Nosbüsch vom SV Oberweis. Die Entscheidung sei sehr schwer gefallen, wegen der fehlenden Planungssicherheit sah man aber keine andere Möglichkeit, die 29. Laufveranstaltung im Prümtal erst an Fronleichnam 2021 durchzuführen. Lauf-Übersicht Region Trier 2020

Plan C ist, dass die traditionsreichste Laufveranstaltung in Deutschlands ältester Stadt ausfällt. Erstmals seit 1984! Das wäre für den Stadtlauf-Verein auch ein finanzieller Schlag. „Wir haben anders als der Silvesterlauf-Verein nur diese eine Veranstaltung im Jahr“, erklärt Klein. Ohne Trierer Stadtlauf fehlen die Einnahmen. Und für die 37. Auflage seien schon rund 10 000 Euro an Ausgaben aufgelaufen. Beispielsweise für Werbung, für Genehmigungsgebühren und für die Finisher-Medaillen. Gut die Hälfte der Plaketten ist bereits produziert, erzählt Klein. Wenn der Stadtlauf 2020 ausfalle, „kann man die natürlich in die Tonne kloppen.“ Bei der Stornierung von Verträgen mit externen Dienstleistern müsse man mit Stornogebühren von rund 20 Prozent rechnen.

Rund 300 Läufer haben sich bereits für den 28. Juni angemeldet. Mit den vorab überwiesenen Startgebühren der Teilnehmer deckt der Stadtlauf-Verein normalerweise die vor der Veranstaltung anfallenden Kosten. „Wir schreiben Sponsorenrechnungen erst im Nachhinein“, erklärt Klein. Man steckt in einem ähnlichen Dilemma, wie andere Großveranstalter: Bei einer Absage muss man auf die Solidarität der Sportler hoffen, die auf die Rücküberweisung ihres Startgelds verzichten und sich dieses statt dessen gegebenenfalls für 2021 anrechnen lassen.