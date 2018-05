Die Rentner schenken sich nichts

112 Teilnehmer kamen beim 24. Mürmeslauf des SV Ellscheid ins Ziel. Die Siegerpreise bleiben in der Eifel.

Gerlinde Helten von den Maar-Läufern Daun und Thorsten Ringer vom SC Schalkenmehren feierten quasi Heimsiege bei der 24. Auflage des Landschaftslaufs rund um Ellscheid. 47:55 Minuten beziehungsweise 38:31 Minuten benötigte die schnellste Frau und der schnellste Mann für die zehn Kilometer lange Strecke vom Sportplatz des Eifelorts durch Wälder und über Feldwege am Naturschutzgebiet Mürmes vorbei. Angesichts ihres Vorsprungs konnten Helten und Ringer die Natur auch genießen.

Bei den 65- bis 69-Jährigen sah das anders aus. Die Altersklasse M65 war am vergangenen Samstag wohl die am härtesten umkämpfte. Die Rentner schenkten sich nichts: Innerhalb von einer halben Minute liefen Herbert Diederichs (SV Darscheid/47:10 Minuten), der ehemalige Senioren-DM-Medaillengewinner Hans-Josef Leinen (SE Orenhofen/47:31) und Josef Kaspar (DJK Prüm-Enz/ 47:41) über die Ziellinie.

Mit 112 Teilnehmern vom kaum zweijährigen Bambino bis zum 76-jährigen Werner Mootz, der extra aus dem Saarland anreiste, zählten die Lauf-Organisatoren des SV Ellscheid im Ziel - gut zehn Prozent mehr, als im Jahr zuvor. Wie schon am 1. Mai beim Lehwaldlauf in Mehren fällt auf, dass die kurze, in Ellscheid 4,8 Kilometer lange Distanz (mittlerweile ähnliche beliebt ist, wie der eigentliche Hauptlauf über zehn Kilometer.

Ergebnisse: Frauen, 4,8 km: 1. Manuela Humm (TuS Platten) 24:55 Minuten. 10 km: 1. Gerlinde Helten (Maar-Läufer Daun/W40) 47:55 Minuten, 2. Sabine Görtz-Diamadis (W50) 55:22, 3. Franziska Goeden (W20) 1:00:17. W45: Alice Regh (Forrest Gump) 1:06:44. W55: Christel Schneider (LT Esch) 1:02:55. W60: Irmgard Kasper (DJK Prüm-Enz) 1:03:09.

Männer, 4,8 km: 1. Oliver Högner (SV Neunkirchen-Steinborn) 18:28 Minuten, 2. Günter Willems (SV Neunkirchen-Steinborn) 18:51, 3. Sebastian Simmen (LG Pronsfeld-Lünebach) 19:53. 10 km: 1. Thorsten Ringer (SC Schalkenmehren/M40) 38:31 Minuten, 2. Alwin Nolles (LG Meulenwald Föhren/M55) 39:02, 3. Sebastian Puke (M30) 40:10. M20: Cedric Hoffmann (SpoWi Jena) 44:48. M45: Gerd Clemens (TuS Daun) 46:43. M60: Theo Hammann (Spiridon Hochwald) 48:36. M65: Rainer Diederichs (SV Darscheid) 47:10. M70: Paul Theißen (SC Kall) 1:09:28. M75: Werner Mootz (LTF Köllertal) 57:37.

Mädchen U12, 1 km: 1. Greta Weber (DJK Kelberg/W11) 4:35 Minuten, 2. Jade Ley (Grundschule Gillenfeld) 4:37, 3. Catherine Adam (SV Fortuna Ulmen/W9) 4:46. W8: Mia Weber (DJK Kelberg) 5:07. W10: Emily Kröwer (Vulkanläufer) 4:57. U16, 2 km: 1. Emily Zapp (Vulkanläufer) 11:16 Minuten.