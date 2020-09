Freundschaftsläufe : Eifelläufe trotzen Corona

Peter de Winkel kooriniert seit einem Vierteljahrhundert die Eifelläufe. Die Serie der vereinsübergreifenden Trainingsläufe findet am 10. Oktober zum 28. Mal statt. Foto: Holger Teusch

Bitburg Zum 28. Mal startet am 10. Oktober die Serie der vereinsübergreifenden Trainingsläufe in der Eifel. Die Motivation New-York-Marathon-Teilnahme braucht es nicht mehr.

Wenn nicht in der Eifel, wo dann? Am 10. Oktober fällt symbolisch der Startschuss zur 28. Saison der Eifelläufe. Etwa im Zwei-Wochen-Rhythmus, an immer wechselnden Orten, bieten unterschiedliche Vereine oder engagierte Läufer die Möglichkeiten zu längeren Ausdauereinheiten. Gelaufen wird in Gruppen mit ortskundigen Führern ohne Wettkampfcharakter. In Corona-Zeiten unter Beachtung der Abstandsregeln. Platz genug bietet die Eifel!

Entstanden sind die Eifelläufe, weil eine Gruppe von Läufern sich auf den New-York-Marathon 1994 vorbereitete. Um sich gegenseitig für die notwendigen längeren Läufe zu motivieren, traf man sich im Winterhalbjahr 1993/94 bei immer anderen Läufern, um zu trainieren. 20 bis 25 Kilometer lang seien die Strecken vor 27 Jahren gewesen, erinnert sich Peter de Winkel. Der in Bitburg beheimatete Niederländer war einer der Gründerväter und koordiniert die Eifellauftermine.

Info Eifellauf-Termine 2020/21 Treffen jeweils samstags um 14.30 Uhr 10. Oktober: Sportplatz Ernzen, Brigitte und Michael Malambré, Telefon 06525 /9344777 24. Oktober: Sportplatz Schönecken, Hermann Schröder, Telefon 0160/98483055 7. November: Sportplatz Schleid, Tine und Stephan Grengs, Telefon 06569/2479945 21. November: Wolsfelder Berg, Sportplatz Holstum, Helmut Dimmer, Telefon 06568/7571 5. Dezember: Sportplatz Waxweiler, Rita Brandenburg, Telefon 06554/420 12. Dezember: Sportplatz Geichlingen, Karl-Heinz Nieder, Telefon 06566/8640 2. Januar: Oberweis, Parkplatz Schwimmbad, Hans Ollinger, Telefon 06527/1668 9. Januar: Sportplatz Wißmannsdorf, Patrick Roth, Telefon 0160/97387051 16. Januar: Sportplatz/Grillhütte Dahlem, Christian Meyer, Telefon 0170/2381385 30. Januar: Ralingen, Sportplatz Godendorf, Matthias Wagner, Telefon 0173/5171521 2. Februar: Sportplatz Nimshuscheid, Christian Lux, Telefon 0171/4804761 13. Februar: Grundschule Mettendorf, Dietmar Kusch, Telefon 06522/1030 27. Februar: Irrel E-Vital, Willi Prüm, Telefon 06525/934433 6. März: Heilenbach, Birkenstraße 1, Evelyn und Arnold Schmitz, Telefon 06569/963322 13. März: Sportplatz Oberkail, Walter Müller, Telefon 06567 / 8056 28. März: Bedhard an der B50 zwischen Bitburg und Oberweis (amerikanische Liegenschaften), Pamela Fritzen und Peter de Winkel, Telefon 06561/5267

Die Distanz der längsten Strecken ist weitgehend geblieben (nun etwa 20 Kilometer, dazu gibt es aber mittlerweile zwei weitere, kürzere Strecken und eine Wandergruppe). Das Tempo (ursprünglich zwischen 4:30 und 5:00 Minuten pro Kilometer) liegt nun aber breitensporttauglicher zwischen 5:30 Minuten und 7:00 Minuten pro Kilometer. Denn auch die Teilnehmerzahl hat sich von sechs bis acht Läufern pro Trainingseinheit etwa verzehnfacht. „Beim 300. Eifellauf in Schleid gab es im vergangenen Jahr die höchste Teilnahmerzahl mit 87 Teilnehmern“, erzählt de Winkel. Insgesamt zählte der 65-Jährige bisher rund 11 000 Eifellauf-Teilnahmen bei in der Summe 311 Eifelläufen in einem Vierteljahrhundert.

Das Motto „Mit Freu(n)den laufen“ ist seit Anfang an geblieben. Auch ohne einen Start beim New-York-Marathon haben sich die Eifelläufe zum Dauerbrenner entwickelt. Sie bieten die Möglichkeit, die Region unkompliziert und in Gesellschaft laufend kennenzulernen.