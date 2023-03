Vereinsübergreifender Trainingslauf Eifellauf-Abschluss (fast) wie in alten Zeiten

Keine Duschen, keine Umkleiden, aber wie schon in den Anfangszeiten der Eifelläufe zu Beginn der 1990iger-Jahre mit Verpflegung aus dem Kofferraum bildet der Bitburger Eifellauf am Samstag (25. März) den Abschluss der vereinsübergreifenden Winter-Trainingsläufe im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an den amerikanischen Liegenschaften im Waldgebiet Bedhard (erreichbar über die B50 zwischen Bitburg und Oberweis). Von dort an werden geführte Läufe über wahlweise zehn, 15 oder 20 Kilometer sowie eine Wanderung angeboten. Neu ist etwas Komfort: Die Eifelläufer habe ein Zelt angeschafft, unter dessen Dach es sich bei Regenwetter nach dem Training noch besser fachsimpeln lässt. Gegen den kalten Eifelwind gibt es außerdem für alle ein Eifellauf-Halstuch.