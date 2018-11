Eifellauf am 17. November in Wolsfeld

Vor sieben Jahren wurde in Wolsfeld der 200. Eifellauf durchgeführt. Diesmal ist das Organisationsteam um Hans-Peter Hau ganz knapp an einer geraden Zahl vorbeigeschrammt. Von Holger Teusch

Mit Start und Ziel am Sportplatz von Wolsfeld startet am Samstag, 17. November um 14.30 Uhr der 301. Eifellauf. Das Jubiläum wurde schon vor einer Woche in Schleid gefeiert. Angeboten werden wie üblich drei Distanzen, zwischen gut zehn Kilometern und mehr als 20 Kilometern. Erfahrene und natürlich ortskundige Läufer führen die Gruppen im gemäßigten Dauerlauftempo über die landschaftlich reizvollen Strecken.

Informationen zu den Eifelläufen im Internet unter www.eifellauf.de und speziell zum Eifellauf in Wolsfeld bei Hans-Peter Hau, Telefon 06568/551.