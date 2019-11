Eifellauf : Eifellauf am Samstag in Wolsfeld

Eifellauf am Samstag in Wolsfeld

Wolsfeld Das Plateau des Wolsfelder Bergs ist das Terrain, auf dem am letzten Novembertag (30. November) der nächste Eifel-Trainingslauf stattfindet.

Vor acht Jahren wurde in Wolsfeld der 200. Eifellauf durchgeführt. Auch ohne Jubiläumsveranstaltung bietet das Organisationsteam um Hans-Peter Hau auch an diesem Samstag (30. November) wieder gemeinschaftliche Trainingsläufe über drei Distanzen zwischen etwa zehn und zwanzig Kilometern oder zusätzlich sogar eine Wanderung an. Start und Ziel des Gruppenlaufs ist um 14.30 Uhr auf dem Wolsfelder Berg am Sportplatz (von Wolsfeld Richtung Holstum und nach der Durchfahrt des Ortsteils Wolsfelder Berg der Landesstraße 2 noch etwa 1,5 Kilometer folgen). Erfahrene und natürlich ortskundige Läufer führen die Gruppen im gemäßigten Dauerlauftempo über die landschaftlich reizvollen Strecken.