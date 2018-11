Eifellauf mit Walking in Pronsfeld

Der drittletzte Eifellauf des Jahres 2018 findet am ersten Samstag im Dezember (1.12.) in Pronsfeld statt. Angeboten werden außer drei Laufstrecken auch Walking über zwölf Kilometer. Von Holger Teusch

(teu) „Das Team der LG Pronsfeld-Lünebach freut sich mit den Teilnehmern die schönsten Laufstrecken im Prümtal zu laufen“, sagt Albert Thiex selbstbewusst über die angebotenen Strecken beim Eifellauf in Pronsfeld am Samstag (1. Dezember). Läufer haben die Wahl zwischen den Distanzen zehn Kilometer, 15 Kilometer und 20 Kilometer. Erfahrene und natürlich ortskundige Läufer führen die Eifellauf-Teilnehmer in gemächlichen Dauerlauftempo durch die Eifel. In der Geher- und Walker-Hochburg Pronsfeld darf auch beim Eifellauf natürlich ein Angebot für Walker nicht fehlen. Zwei Stunden sind für die zwölf Kilometer lange Strecke veranschlagt.

Start und Ziel für alle ist der Sportplatz von Pronsfeld. Dort stehen Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem sorgt die LG Pronsfeld-Lünebach wie alle übrigen Eifellauf-Organisatoren (die vereinsübergreifenden Trainingsläufe finden etwa im Zwei-Wochen-Rhythmus an wechselnden Orten statt) für eine kleine Stärkung nach dem Sport.

Weitere Informationen bei Albert Thiex, Telefon 06556/7323 und im Internet: www.eifellauf.de