Landschaftslauf Eifellauf-Saisonabschluss mit Familienanschluss

Eine Fünf-Kilometer-Schnupperstrecke gehört schon lange zum von Evelyn und Arnold Schmitz im 100-Einwohner-Ort Heilenbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) organisierten Eifellauf. Am ersten Samstag im März (2.3.) ist der Freundschaftslauf mit Familienanschluss aber erstmals Saisonabschluss der seit 1994 im Winterhalbjahr an wechselnden Orten durchgeführten Landschaftsläufe. Weil Ostern so früh ins Jahr fällt, war kein Termin für den traditionellen Eifellauf-Saisonabschluss im Waldgebiet Bedhard zwischen Bitburg und Oberweis zu finden. Treffpunkt in Heilenbach ist um 14.30 Uhr am Wohnhaus der Familie Schmitz (Birkenstraße 1). Außer der Schnupperstrecke stehen wie gewohnt Gruppenläufe über 10, 15 und 20 Kilometer sowie eine geführte Wanderung zur Auswahl. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Informationen telefonisch (06569/963322) oder im Internet (www.eifellauf.de).