Eifelmarathon : Eifelmarathon lockt mit Natur pur

Waxweiler Zum 22. Mal lockt der Eifelmarathon am Sonntag (16. Juni) Läufer aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Der längste Laufwettkampf der Region führt die Prüm entlang zwischen Waxweiler und Bitburger Stausee.

Rund 400 Meldungen lagen am Donnerstag für die 22. Auflage des Eifelmarathons zwischen Waxweiler und dem Prüm-Stausee vor. Vom kaum fünf Jahre alten Bambino (Jahrgang 2014) im Kinder-Staffellauf am Zielort Waxweiler bis hin zum 80-jährigen Norbert Hoffmann aus dem Westwald auf der Marathondistanz sind am Sonntag (16. Juni) alle Altersklassen in der Eifel vertreten. Die Läufer kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus den Nachbarländern, insbesondere den Benelux-Staaten, um die Eifellandschaft laufend zu genießen.