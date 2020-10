Flugplatz-Halbmarathon : Eifelregen beim Solo-Run (Fotos)

Gina Breuer von der TG Konz belegte beim ersten Halbmarathon in der Region Trier in der Corona-Zeit dem Bitburger Flugplatz den vierten Platz. Foto: Holger Teusch

Bitburg 217 Läufer erreichen beim Bunert-Solo-Run auf dem Bitburger Flugplatz das Ziel.

Typisches Eifelwetter nennt man wohl das, womit sich am Samstagmittag mehr als 200 Teilnehmer beim sogenannten Bunert-Solo-Run auf dem Gelände des Flughafen Bitburgs auseinanderzusetzen hatten. Gegen Regen und Wind mussten die zu einem großen Teil aus Nordrhein-Westfalen angereisten Ausdauersportler auf der Sieben-Kilometer-Runden über das Gelände der ehemaligen US-Airbase ankämpfen. „Die Schuhe haben so schwer an meinen Beinen gehangen“, berichtete Gina Breuer, dass selbst die leichtesten Wettkampftreter mit Wasser vollgesogen schwer wie Blei wurden.