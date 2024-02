Vulkaneifel-Crosslauf-Serie Mirco Zenzen feiert Doppelsieg

Einen Teilnehmerrekord von 203 Läufern verzeichneten die Organisatoren der Sportvereine Gerolstein und Büscheich beim Eifelsteig-Crosslauf an den Hängen der Dietzenley. Mirco Zenzen von der LG Vulkaneifel gewann die Mittel- und Langstrecke jeweils vor dem Gerolsteiner Lokalmatador Finn Willars (SV Gerolstein). Bei den Frauen setzten sich über vier Kilometer die Jugendliche Lisa Wihl vom LT Schweich und auf der doppelten Distanz Julia Landgraf (Team Master of Desaster) durch. Viele Hand- und Fußballspieler vor allem der Jugendklassen nutzten das anspruchsvolle Querfeldeinrennen mit Start und Ziel am idyllisch gelegenen Sportplatz von Büscheich als Konditionstraining.