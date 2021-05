Leichtathletik : Eifelwetter bremst Fitwi und Co

Hillesheim Der Spanier Youssef Taoussi gewinnt das Saucony Invitational Hillesheim in 14:00,91 Minuten. Samuel Fitwi belegt in 14:17,73 Minuten den vierten Platz.

(teu) Es braute sich etwas zusammen am Montagabend in der Vulkaneifel. Nicht einmal zwei Kilometer lang blieben die 14 Starter beim Saucony Invitational in Hillesheim trocken. Dann brach über dem idyllisch unterhalb der Stadtmauer gelegenen Stadion ein Unwetter herein mit Regen, stürmischen Wind und teilweise sogar Hagel. Nachdem die ersten 2000 Meter in 5:22 Minuten noch exakt im Soll waren, war es ganz schnell vorbei vom Traum von Zeiten um 13:30 Minuten. Wind, Regen und ein Temperatursturz auf nur wenig über null Grad bremste die Läufer auf einen Kilometer-Schnitt von rund drei Minuten aus. Nach 3400 Meter musste Lokalmatador Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel Youssef Taoussi ziehen lassen. Der Spanier gewann in 14:00,91 Minuten. Eingangs der letzten Runde überholten auch der Isländer Hlynur Andrésson (Zweiter in 14:10,47 Minuten) und der Niederländer Yorben Ruiter (Dritter in 14:11,12 Minuten) Fitwi, der in 14:17,73 Minuten Vierter wurde.