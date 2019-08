Leichtathletik : Ein Franzose kann Bier den Rekord retten

Daun/Gillenfeld Eine vierstellige Zahl an Läufern wird am letzten Augusttag beim 22. Maare-Mosel-Lauf durch die Vulkaneifel rennen. Auf der Halbmarathonstrecke wackeln zwei Rekorde.

Zum achten Mal in Folge werden am letzten Augustsamstag (31. August 2019) beim Maare-Mosel-Lauf (MML) mehr als 1000 Teilnehmer erwartet. Die größte Laufveranstaltung der Region auf Punkt-zu-Punkt-Strecken lockt in diesem Jahr Läufer aus ganz Deutschland und elf weitere Nationalitäten an. Darunter ist ein Läufer aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda.