Kammerforstlauf : Ein Lauf, zwölf Distanzen

Saarburg Der TuS Fortuna Saarburg verzeichnet beim dritten Kammerforstlauf mit 235 Sportlern im Ziel einen neuen Beteiligungsrekord.

Ein außergewöhnliches Laufkonzept kommt an: Mit 235 Teilnehmern kamen am ersten März-Sonntag ein Drittel mehr Läufer zum Kammerforstlauf nach Saarburg als 2019. Das Besondere an der Veranstaltung des TuS Fortuna Saarburg: Im Hauptlauf, aber auch in den Wettbewerben der Kinder konnte jeder während des Rennens über die Rundenzahl entscheiden. So kamen im Hauptlauf Distanzen von vier, sechs, acht oder zehn Kilometer zusammen. Kinder bis neun Jahre konnte statt auf der Zwei-Kilometer-Runde auf einem 500-Meter-Parcours entscheiden, ob sie diesen zwei-, drei- oder viermal absolvieren wollten. Für die Allerjüngsten gab es einen Hindernisparcours aus Strohballen, Matten und Ringen. Bei den Bambini wurden keine Zeiten gestoppt. Insgesamt wurde für ein Dutzend Distanzen erstellt.