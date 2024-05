Tausende beim Trierer Firmenlauf Eine Bierdusche und 4663 Mal Laufspaß

Als Jürgen Arend in der Abenddämmerung an der SWT-Arena mit seinem Arbeitskollegen den Trierer Firmenlauf Revue passieren lässt, ist der 46-Jährige immer noch tief beeindruckt von der knapp halbstündigen Laufrunde durch Deutschlands älteste Stadt. „Ich mache sonst normale Läufe. Das war mein allererster Firmenlauf und so etwas habe ich noch nicht erlebt“, erzählt er. „Als man auf den Hauptmarkt kam mit den ganzen Zuschauern, die anfeuern, mein Puls ging hoch, man versucht, schneller zu laufen, obwohl man eigentlich nicht mehr kann. Einfach Wahnsinn!“ Wie für seinen Arbeitskollegen Philipp Zender von der Senioren-Residenz Haus Veronika in Reinsfeld war der erste bestimmt nicht der letzte Firmenlauf. „Vor allem am Hauptmarkt, am Weinstand und Dom vorbei war die Stimmung super. Man guckt sich um, ob man jemanden kennt. Die Anfeuerung spornt auf jeden Fall an. Es macht einfach Spaß“, bestätigt der 32-Jährige.