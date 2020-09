Laufveranstaltungen : Läufe abseits der Absagen

Auf den weitläufigen Geländelaufstrecken in Breit im Hunsrück, Wintrich an der Mosel und Gladbach im Heckenland soll trotz Corona in diesem Herbst die 45. Mosel-Crosslauf-Serie durchgeführt werden. Foto: Holger Teusch

Trier Für Straßenläufer gibt es Hoffnung auf Rennen im Herbst. Sogar eine erste Rheinlandmeisterschaft in der Corona-Zeit ist im Gespräch.

Der Schweicher Fährturmlauf war die erste große Laufveranstaltung in der Region Trier, die wegen Corona abgesagt und vom März in den Herbst verschoben wurde. Aber auch am 4. Oktober wird nicht auf dem flachen Parcours entlang der Mosel gelaufen. Der Fährturmlauf, normalerweise große Zusammenkunft der Läufer-Szene, hätte komplett seinen Charakter verloren, erklärt der Vereinsvorsitzende Dirk Engel die Entscheidung des Lauftreffs Schweich. Problematisch wäre allein schon die Wendepunktstrecke mit dem Begegnungsverkehr gewesen. Ähnlich hätte es beim Pronsfelder Volkslauf ausgesehen, der, für den 26. September geplant, ebenfalls abgesagt wurde. Der Lauftreff Schweich lässt auch den ältesten Freundschaftslauf (keine Zeitmessung, kein Wettkampf) in diesem Jahr pausieren. Den Stefan-Andres-Lauf (geplanter Termin war der kommende Sonntag, 20. September) wird es erstmals seit 1988 nicht geben. Auch der Eifelsteiglauf (ebenfalls 20.9.) fällt aus.

Extra Deulux-Lauf als virtueller Spendenlauf Der Deulux-Lauf als großes Saisonabschlussfest der deutsch-luxemburgischen Laufszene wurde bereits im Frühjahr abgesagt. Irgendetwas machen wollte die Ausrichter von der LG Langsur aber im November. Im Raum stand zunächst ein Freundschaftslauf auf der durch Deutschland und Luxemburg führenden Originalstrecke. „Dabei wäre das Risiko aber zu groß gewesen, dass zu viele Leute gekommen wären“, erklärt der Vereinsvorsitzende Mika Hurt. Um das zu entzerren, gibt es vom 1. bis 30. November einen virtuelle Deulux-Lauf. Allein, mit der Familie oder in kleineren Gruppen unter Einhaltung der Corona-Regeln kann innerhalb eines Monats die extra markierte Deulux-Lauf-Strecke abgelaufen oder -gewandert werden. Die Anmeldung erfolgt per Überweisung von fünf Euro Startgeld (LG Langsur, IBAN DE64 5856 0103 0025 4106 15, BIC: GENODED1TVB, Verwendungszweck: Vorname, Name, Verein). Die Startgelder will die LG Langsur für einen wohltätigen Zweck in der Region spenden. Internet: www.deulux-lauf.de

Am dritten Oktober-Wochenende soll nun auch das IRT-Läufermeeting an gleicher Stelle stattfinden. Der LGM-Vorsitzende und Laufwart des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR) gibt sich optimistisch. „ Es ist möglich, dass, sofern wieder Zeitläufe stattfinden werden, die Veranstaltung auf zwei Tage entzerrt wird und bereits samstagnachmittags mit den ersten Läufen begonnen und dann sonntags fortgesetzt wird“, erklärt Braun, der sogar noch auf ein Bonbon hofft. Vor der Corona-Krise hatte die LGM den Zuschlag für die Rheinland-Straßenlaufmeisterschaften bekommen. Ende dieser Woche wird nun die Entscheidung des LVR-Präsidiums erwartet, ob am 17. und 18. Oktober im IRT die ersten Verbandstitelträger der Corona-Zeit gekürt werden (fünf Kilometer U 16, zehn Kilometer ab Altersklasse U 18 und älter).

Während Resultate der IRT-Rennen für Bestenlisten geeignet sind, gilt dies nicht für den Halbmarathon (21,1 Kilometer), den die Veranstalterfirma bunert Events aus Essen am 3. Oktober auf dem Gelände des Flugplatzes Bitburg durchführen will. Denn der Lauf ist nicht beim LVR angemeldet. Gestartet wird in Bitburg, wo auch die Möglichkeit besteht nur eine oder zwei der Sieben-Kilometer-Runden zu drehen, in Sechser-Gruppen mit zeitlichem Abstand. In Nordrhein-Westfalen gab es beim sogenannten Solo-Run in Dortmund und Mülheim mehr als 400 Teilnehmer (Internet).