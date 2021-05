Straßenlauf : Einstieg in den Straßenlauf wieder im IRT

Noch kleiner, nur 20 statt 30 Starter, werden dei Gruppen sein, die beim Wiedereinstieg in den Straßenlauf am 6. Juni 2021 beim IRT-Early-Summer-Special der LG Meulenwald Föhren im Industriepark Region Trier (IRT) zugelassen sind. Foto: Holger Teusch

Föhren In Föhren sind am 6. Juni beim IRT-Park-Early-Summer-Special Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufe unter Corona-Bedingungen geplant.

Und alles hängt davon ab, dass am 2. Juni die dritte Stufe des Perspektivplans Rheinland-Pfalz in Kraft treten kann und die Corona-Inzidenzen im Kreis Trier-Saarburg sieben Tage unter 50 liegen. Er sei in Kontakt mit dem zuständigen Ordnungsamt, sagt Braun. Für den Fall, dass für den 6. Juni noch keine Genehmigung erteilt werden könne hat der 56-Jährige schon einen Ersatztermin in petto: den 20. Juni.