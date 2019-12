Ellscheid : Crosslauf in Ellscheid am vierten Adventssamstag (21.12.) gut besetzt

Crosslauf in Ellscheid am vierten Adventssamstag (21.12.) gut besetzt

Ellscheid Die Rennen beim vorletzten Laufwettkampf des Jahres am Samstag (21. Dezember) in Ellscheid versprechen schnell zu werden.

Für den Auftakt des Sparkassen-Cups, der Vulkaneifel-Crosslauf-Serie, haben sich mit Katharina Fröhlig (LG Vulkaneifel) und Jule Prins (Skikeller Kaulard) bei den Frauen sowie Nicolas Krämer und Yannik Duppich (beide LG Vulkaneifel) einige der besten Läufer der Region Trier in die Meldeliste eingetragen. Der Zeller Adventslaufgewinner Duppich ist gegen Doppelstarter Krämer Favorit auf der Acht-Kilometer-Langstrecke. Krämer will zuvor schon auf der halben Distanz starten und trifft unter anderem auf Marc Prins. Wie seine Ehefrau Jule startet der 46-Jährige auch in beiden Hauptläufen. Auf der Mittelstrecke bekommt Jule Prins starke Konkurrenz durch Rheinland-Crosslaufmeisterin Fröhlig.