Emotionen auf 200 Kilometern

Ehepaar-Staffel aus Heddert

Am Küchentisch im heimischen Heddert entstand bei Gisela und Norbert Thome die Idee: Wieso neben ihren üblichen Aufgaben beim Hospizlauf die komplette Distanz nicht als Ehepaar-Staffel bewältigen? „Der Hospizlauf ist ja so etwas, wo man sich ein bisschen austesten kann“, erklärt Gisela Thome. Und so testete sich auch das Ehepaar aus. Auf der ersten Hälfte liefen sie bei ihren Etappen noch als sogenannte Tempoläufer mit, die dafür sorgen, dass die Geschwindigkeit weitgehend konstant bei 6:30 Minuten pro Kilometer liegt. „Auf der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr eingeteilt, um nicht in der Verantwortung zu sein, unbedingt laufen zu müssen“, erklärt Norbert Thome.

Außerdem sei es mit am Ende fast 100 Kilometern in den Beinen nicht so einfach, ein bestimmtes Tempo zu laufen. Für jede zweite Verpflegungsstation (im Wechsel mit Rudi Gundel) zeigten sich die Thomes aber während der gesamten 24 Stunden verantwortlich. „Das war ganz gut, weil man dann immer in Bewegung bleibt“, sagt Gisela Thome. An Schlafen war in der Nacht von Freitag auf Samstag sowieso nicht zu denken.