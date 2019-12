Crosslauf : Erst Cross-Rekord, dann Lauf im Schlafanzug

Alflen Katharina Fröhlig von der LG Vulkaneifel gewinnt Alflener Traditions-Crosslauf und Cochem-Zeller Lauf-Serie.

Bei den Männern dominierte der in Zell wohnende Oliver Ewen (PST Trier) mit dem Doppelsieg auf der Mittel- (13:25 Minuten) und Langstrecke (27:56 Minuten) den 42. Nikolaus-Crosslauf. Mittelstrecken-Zweiter wurde in 14:24 Minuten der Jugendliche Finn Dörrenberg vom LGV-Mitgliedsverein SV Fortuna Ulmen. Ewens eine Freundin Kerstin Goeres war über sieben Kilometer in 37:09 Minuten schnellste Frau. Als mit 75 Jahren ältester Teilnehmer feierte der Dauner Arnold Otten (LGV) den Altersklassensieg bei den Über-75-Jährigen (M 75, 3500 Meter in 22:49 Minuten). Hans Kaiser aus Kelberg (ebenfalls LGV) gewann auf der Langdistanz die Altersklasse M 65 (43:51 Minuten), Christian Feilen (SC Schalkenmehren/31:25) die M 40.