Sommerlauf Erst läuft Oranje, dann siegt Oranje

Orange Trikots dominierten beim Kondelwaldlauf in Bengel. Etwa ein Viertel der 139 Teilnehmer trat am Samstagnachmittag vor dem EM-Viertelfinalspiel der Holländer unter dem Namen Team Hollandia in den Nationalfarben des Nachbarlandes an. Feriengäste aus den Niederlanden sind traditionell stark beim Lauf im Alftal vertreten, aber selten so stark wie diesmal.