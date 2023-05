Jubiläum für schnellen Straßenlauf Wie der Oberweiser Lauf an Fahrt gewann

Als Ende der 80er Jahre vier Freunde aus Oberweis Spaß am Ausdauersport fanden, ahnte noch niemand, dass ihre neue Leidenschaft in der Organisation eines der größten und vor allem schnellsten Zehn-Kilometer-Läufe in der Eifel enden würde. Paul-Jürgen Evertz, Theo Scholtes, Ewald Nosbüsch und Günther Hegner wollten die Eifel per Fahrrad erkunden und so ihre Fitness steigern. Doch den ehemaligen Fußballspielern fehlte die Kondition. Deshalb entschloss man sich, inspiriert vom aus Oberweis stammenden und bei der DJK Irrel bereits dem Laufsport frönenden Manfred Ollinger, die Fitness zunächst mit Ausdauerläufen zu verbessern.