Erst zum Marathon-Weltrekordler, dann nach Föhren

Kenianerin Betty Chepkwony peilt beim IRT-Läufermeeting in Föhren am ersten Samstag im Oktober eine Zehn-Kilometer-Zeit von unter 32 Minuten an. Von Holger Teusch