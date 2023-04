Landschaftslauf in der Eifel Erster Halbmarathon des Jahres

Mit dem ersten Halbmarathon des Jahres in der Region Trier und dem ersten von insgesamt vier Läufen über 21,1 Kilometer im Eifelkreis Bitburg-Prüm (weitere beim Eifelmarathon im Juni sowie in Bleialf und Pronsfeld, jeweils September) wagt die LG Kammerwald am letzten April-Samstag (29.4.) einen Neustart als Laufveranstalter. Nach dem Silberjubiläum 2019 war der sogenannte Kammerwaldlauf im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet wegen Corona dreimal in Folge ausgefallen. Nachdem Philipp Hensel erst am vergangenen Wochenende in Bonn nur etwas mehr als 80 Minuten für die 21,1 Kilometer benötigt hatte, geht der 34-Jährige vom LT Schweich als Favorit in den Waldlauf in der Eifel. Der Halbmarathon wird gemeinsam mit dem Zehn-Kilometer-Lauf um 16 Uhr am Sportplatz Geichlingen gestartet. Zuvor (15 Uhr) gehen Kurzstreckler und Walker auf die Fünf-Kilometer-Distanz. Zahlreiche Anmeldungen liegen der LG Kammerwald für die Bambini- und Kinderläufe über 300 Meter und einen Kilometer ab 14.30 Uhr vor. Anmeldungen werden bei Start und Ziel am Sportplatz Geichlingen bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start entgegen genommen.