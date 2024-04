Triers größte Sportveranstaltung Erstmals mehr als 5000 Meldungen für Firmenlauf

Einen Rekord hat der Bitburger 0,0%-Firmenlauf schon vor dem Startschuss am 8. Mai (Jugendläufe ab 19 Uhr, Firmenlauf: 19.30 Uhr) geknackt: Am Freitag wurde erstmals in der Trierer Lauf-Geschichte die Anmeldezahl von 5000 für den Firmenlauf und den Sparkasse Trier-Jugendlauf im Vorprogramm übertroffen. 5075 vergebene Startnummern (davon 224 für den 1,8-Kilometer-Jugendlauf) vermeldete der Ausrichterverein Silvesterlauf Trier am Freitagvormittag. Damit wird auch ein weiterer Rekord am Vorabend zu Christi Himmelfahrt wahrscheinlich. Vor einem Jahr erreichten mit 4126 Läufern erstmals mehr als 4000 Teilnehmer bei einer Laufveranstaltung an der Mosel das Ziel.