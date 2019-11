Crosslauf : Evelyn Schmitz verteidigt Cross-Kreismeistertitel

Patrick Gillenkirch von der LG Pronsfeld-Lünebach wurde in Waxweiler BIT-Kreismeister im Crosslauf. Foto: Holger Teusch

SE Orenhofen war wieder der erfolgreichste Verein bei den Crosslaufmeisterschaften des Eifelkreises Bitburg-Prüm in Waxweiler.

Waxweiler (teu) Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat etwas, was es sonst nirgendwo im Leichtathletikbezirk Trier (noch) gibt: Kreismeisterschaften im Crosslauf. Im Rahmen des Querfeldeinrennens in Waxweiler werden traditionell auch die Eifelkreis-Titelträger ermittelt. Die Veranstaltung ist das letzte Überbleibsel der von 1979 an 20 Mal ausgetragenen Eifel-Crosslauf-Serie.