Nikolauslauf : Fast 300 rote Mützen laufen für Haiti (Fotos)

Salmtal Immer mehr Läufer wollen beim Nikolaus-Crosslauf im Salmtal zur Adventszeit mit ihrem sportlichen Hobby helfen. 288 kamen beim neunten Benefizlauf ins Ziel.

Vor einem Jahr schleppte der heilige Nikolaus Knecht Ruprecht noch mit in die Dezemberkälte. Zur neunten Laufveranstaltung des TC Salmtal (TCS) zu Ehren des Wohltäters der Kinder kam Nikolaus allein. Denn alle Teilnehmer hatten nur Gutes im Sinn: Mit ihrem Hobby und Spenden statt Startgeld ein Kinderheim auf Haiti zu unterstützen. Die Rute konnte Der heilige Nikolaus musste nur Süßigkeiten an viele Kinder verteilen, die auf den ungewöhnlich langen Strecken (Zehnjährige mussten bereits knapp vier Kilometer laufen) Leistungsbereitschaft zeigten.

Leistungsbereit waren auch die schnellsten Erwachsenen über fünf und zehn Kilometer. Martin Müllers vollmundige Ankündigung einer 31er-Zeit über zehn Kilometer ging zwar nicht auf, der 28-Jährige von der LG Meulenwald Föhren verbesserte aber seinen eigenen Streckenrekord um 13 Sekunden auf 33:39 Minuten. Auf der ersten der beiden Fünf-Kilometer-Runden lief Yannik Erz mit dem Rheinlandmeister im Zehn-Kilometer-Straßenlauf. „Das war ganz schön hart mit Martin zu laufen“, sagte der 24-Jährige vom Morbacher Ausdauerteam, der über fünf Kilometer aber noch nie so schnell war (16:20 Minuten). Bei den Frauen gewannen Anne Henkes (DePort Weincafe Manderscheid) in 21:08 Minuten über fünf Kilometer und Viola Rech (Die Eifelläufer) in 43:42 Minuten über zehn Kilometer.