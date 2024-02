Fastnachtslauf in Ellscheid Sporttauglichkeitstest für Kostüme

Wie drei Jahrzehnte lang bei den Fastnachtsläufen in Wasserliesch und Saarburg ist der „Fastnachts(a)laaf“ des Vereins Vulkanläufer aktuell der ultimative Sporttauglichkeitstest für Karnevalskostüme! Eine 3,5 Kilometer kurze und eine doppelt so lange Strecke stehen am Samstag (10.2.) in Ellscheid (Vulkaneifelkreis Daun) für Erwachsene (ab 16 Jahren) zur Auswahl. Die Strecke: ein eifeltypischer Rundkurs über Feld- und Wirtschaftswege mit einigen Steigungen. Weitgehend flach können Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre kurze Strecken laufen. Kostümierung ist beim Ellscheider Fastnachtslauf zwar wie das Salz im anschließend gereichten isotonischen Getränk, aber kein Muss. Start und Ziel befinden sich an der Laufschule „Schritt für Schritt“.