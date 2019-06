Kondelwaldlauf in Bengel : Ferienlauf durch Bengel und den Kondelwald

Bengel Wieder in den Ferien, nämlich am zweiten Wochenende nach Vergabe der Zeugnisse, organisiert der TuS Bengel am 6. Juli zum sechsten Mal den Kondelwaldlauf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch