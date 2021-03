Firmenläufe : Firmenläufe verschoben oder abgesagt

Mit 3872 Teilnehmern kamen beim Bitburger 0,0% Firmenlauf in Trier 2019 so viele Läufer ins Ziel wie bisher noch nie bei einer Laufveranstaltung in der Region Trier. Foto: Holger Teusch

Trier/Wittlich Wird es 2021 noch was mit den größten Laufveranstaltungen in der Region Trier? Der Trierer Stadtlauf ist bereits abgesagt. Beim Firmenlauf hofft man auf den Herbst.

Im Mai 2019, vor der Corona-Pandemie, war der Bitburger-0,0%-Firmenlauf in Trier die größte Laufveranstaltung der Region. 3872 Berufstätige liefen nach gut fünf Kilometern durch Deutschlands älteste Stadt meist freudestrahlend ins Ziel in der Arena Trier. Umarmungen, gegenseitiges Schulterklopfen, Lachen, Anstoßen mit einem isotonischen Getränk, keine zwei Jahre später scheinen diese Bilder wie aus einem anderen Zeitalter.

Und dass es sie 2021 in dieser Unbekümmertheit geben wird, scheint utopisch. Schon jetzt absagen möchte der Ausrichterverein Silvesterlauf Trier seinen Firmenlauf aber nicht. Auch wenn der ursprüngliche Termin 12. Mai ebenso wenig zu halten ist, wie der als Alternative anvisierte 2. Juni. Man habe einen Termin im frühen Herbst im Auge, sagt Hans Tilly. Diese Möglichkeit habe sich auch nach einer Umfrage bei Unternehmen, die in den vergangenen Jahren teilgenommen haben, als am besten herauskristallisiert. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen Klarheit bekommen“, erklärt der Silvesterlauf-Vorstandssprecher und ergänzt: „Die Aktiven werden sicherlich Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Aber dazu sind die allermeisten, die laufen möchten, nach den Umfrageergebnissen auch gerne bereit. Wir werden keinerlei Risiken für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen und unser Hygienekonzept flexibel der aktuellen Situation anpassen.“ Wie viele Läufer dann letztendlich zugelassen sind, darüber kann man nur spekulieren. Nur eins scheint klar: Einen sechsten Teilnehmerrekord in Folge wird es wohl nicht geben.