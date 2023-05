Was? Wann? Wo? Alles was Sie zum Firmenlauf wissen müssen — So viele Läufer wie noch nie auf Triers Straßen

Die Fußballschuhe musste Johannes Schramm an den Nagel hängen. Nach einem Kreuzbandriss samt anschließender OP war Sport für den 26-Jährigen lange Zeit kein Thema. Bis sein Arbeitgeber, die Peter Herres Wein- und Sektkellerei in Trier, dazu aufrief, sich am Lauftraining für den Trierer Firmenlauf zu beteiligen. Schramm war dabei, als sich knapp zwei Dutzend seiner Kollegen Anfang März im Moselstadion trafen, um unter der Anleitung von Fitnesscoach Jens Nagel die ersten Schritte zu wagen. „Der Wiedereinstieg ins Training nach acht Jahren fiel mir anfangs schwer“, gesteht Schramm. „Vor allem die gegenseitige Motivation und der Zusammenhalt unter den Kollegen sorgt mittlerweile für Spaß am Laufen.“