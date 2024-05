Großes Laufevent Trierer Firmenlauf: Eine Bierdusche und 4663 Mal Laufspaß – Ergebnisse und Fotos

Als Jürgen Arend in der Abenddämmerung an der SWT-Arena mit seinem Arbeitskollegen den Trierer Firmenlauf Revue passieren lässt, ist der 46-Jährige immer noch tief beeindruckt von der knapp halbstündigen Laufrunde durch Deutschlands älteste Stadt. „Ich mache sonst normale Läufe. Das war mein allererster Firmenlauf und so etwas habe ich noch nicht erlebt“, erzählt er.