Über 4000 Läufer auf den Straßen Firmenlauf in Trier: Das sind die Sieger

Sechs Minuten! So lange dauerte es, bis auch der letzte Läufer am Mittwochabend beim 9. Bitburger 0,0%-Firmenlauf die Startlinie vor der Arena Trier überquert hatte. Die Läuferschlange in der Herzogenbuscherstraße schien kein Ende nehmen zu wollen. Sie war so lang, dass die Genussläufer auf ihrem Weg in die Innenstadt in Höhe der Paulinskirche Sieger Yannik Erz auf seinem letzten Kilometer der 5,3 Kilometer langen Strecke anfeuern konnten. Am Ende kamen erstmals in der Trierer Sportgeschichte mehr als 4000 Läufer ins Ziel einer Laufveranstaltung. 4126 Namen, 3898 im eigentlichen Firmenlauf und 228 in den vorgeschalteten Sparkasse-Trier-Jugendläufen, stehen in den Ergebnislisten.