Fitness für die Kinder steht im Fokus

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, lautet ein Sprichwort. Deshalb haben sich der Verein Vulkanläufer und die Laufschule Schritt für Schritt zum Ziel gesetzt, Kinder in der Eifel beim Ausleben ihres zumeist noch natürlich vorhandenen Bewegungsdrangs zu unterstützen, damit dieser ihnen erhalten bleibt und so hilft fit durchs Leben zu gehen – oder zu laufen. Zusammen mit Kindergärten der Region haben die Vulkanläufer das Projekt „Laufen mit Kindern im Vorschulalter“ angestoßen. Bereits seit mehreren Jahren gibt es einen Kinder- und Jugendlauftreff (jeweils samstags 9.30 Uhr, Treffpunkt Aktivhaus Ellscheid im Mürmesweg). Am morgigen Freitag, 19 Uhr, informieren die Vulkanläufer im Aktivhaus zum Thema Laufen mit Kindern und Jugendlichen.