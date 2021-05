Leichtathletik : Tempo machen mit Freunden

Jörg Ullmann (links) und Yannik Duppich (rechts) organisieren in Hillesheim den wohl hochkarätigsten 5000-Meter-Lauf, den es in der Eifel und darüber hinaus jemals gegeben hat. Für Lokalmatator Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (Mitte) soll eine neue persönliche Bestzeit herausspringen. Foto: Holger Teusch

Hillesheim Mit dem Saucony Invitational Hillesheim bekommt Samuel Fitwi am Pfingstmontag ein auf ihn zugeschnittenes 5000-Meter-Rennen auf der Heimbahn mit Blick auf die Stadtmauer der Krimistadt in der Eifel.

Von Holger Teusch

Für Jakob Gieße war es keine Frage! Als er sich zusammen mit dem Vorsitzenden der LG Vulkaneifel (LGV), Yannik Duppich, Gedanken über die Tempomacher für das Saucony Invitational Hillesheim machte, war für den 25 Jahre alten Mittelstreckler keine Frage, dass er sein Möglichstes tun will, um seinem Freund und Trainingspartner zu helfen. „Samuel würde das auch für mich tun“, sagt Gieße. Für seinen Vereinskameraden Samuel Fitwi auf den ersten 1500 Metern am Pfingstmontag als Tempomacher im Wind zu laufen ist für Gieße ein Freundschaftsdienst und Ehrensache.

Aber nichts, was man gerade so nebenbei macht. „Wenn man weiß, man da Jungs hinter sich, die Richtung Olympia schielen, ist das schon eine große Verantwortung“, weiß Gieße aus Erfahrung als Tempomacher im A-Lauf über 800 Meter bei der „Langen Laufnacht“ in Karlsruhe. Die Zwischenzeiten, in diesem Fall 64 Sekunden für jede 400-Meter-Runde, müssen stimmen. Im Idealfall soll Gieße das Feld der 5000-Meter-Läufer in exakt vier Minuten über die ersten 1500 Meter führen. Dann hat er Feierabend und zwei weitere Pacemaker sollen bis 3000 Meter (geplant: 8:00 Minuten) für ein hohes Tempo sorgen.

Man muss kein Rechengenie sein, um zu erkennen, dass, wenn Samuel Fitwi die Geschwindigkeit beibehalten kann, eine Zeit von 13:20 Minuten nach zwölfeinhalb Stadionrunden herauskommen würde. Das wäre nah dran am vier Jahrzehnte alten Rheinland-Pfalz-Rekord von Thomas Wessinghage (USC Mainz/13:19,76 Minuten) und nicht mehr meilenweit von der Olympianorm von 13:13,50 Minuten.

Aber stopp! So einfach wie es sich rechnet, läuft es sich nicht. „Die letzten fünf Runden werden hart“, ist sich Fitwi sicher. „Wenn die Pacemaker raus sind, wird man meist etwas langsamer. Aber wenn wir dann noch zusammen sind, können wir uns noch weiter abwechseln“, hofft der deutsche Rekordler im Fünf-Kilometer-Straßenlauf (13:32 Minuten). Mit im Rennen ist der Deutsche Hallenmeister Maximilian Thorwirth (Düsseldorf), der mit 13:34,82 Minuten auf der Bahn nahezu die gleiche Bestzeit wie Fitwi (13:35,56) hat. Dazu kommen der Spanier Youssef Taoussi und der Kenianer Philimon Kiptoo Kipchumba. Der Deutsche 5000-Meter-Meister Mohamed Mohumed (Dortmund) hat dagegen abgesagt.

„Ich freue mich, dass wir so eine Veranstaltung bei mir zu Hause organisieren“, sagt Fitwi. Die Eifel ist in den vergangenen fünf Jahren für den aus Eritrea geflüchteten jungen Mann zur (zweiten) Heimat geworden. Nach einer Odyssee durch Ostafrika und übers Mittelmeer kam er nach Neuerburg. Als der Coopertest (so weit wie möglich in zwölf Minuten laufen) auf dem Lehrplan stand, überraschte Fitwi mit seiner Leistung. Seine Gasteltern Brigitte und Christian Linden aus Stadtkyll stellten den Kontakt zu LGV-Trainer Willy Oelert her. Seit 2018 wird Fitwi von Yannik Duppich betreut. Im gleichen Jahr erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft und bedankte sich quasi postwendend mit dem Gewinn des U-23-Vizeeuropameistertitels im Crosslauf.

Eine Zeit unter 13:30 Minuten, das wäre dann der schnellste 5000-Meter-Lauf, der je in der Eifel stattgefunden hat, wünscht sich Fitwi für Pfingstmontag. Zu Hause - sowohl in der Eifel wie in Eritrea - werden sie ihm die Daumen drücken.