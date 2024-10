Vorletzter Läufercup-Wertungslauf Flach und schnell beim IRT-Läufermeeting

So ebene Laufstrecken, wie am Sonntag (6. Oktober, ab 14 Uhr) beim IRT-Läufermeeting in Föhren (Europa-Allee, Industriepark Region Trier) findet man in der Region selbst im Moseltal nur selten. Bei der zwölften Auflage verspricht das Zehn-Kilometer-Rennen, das als vorletzter Wertungslauf auch zum Bitburger 0,0%-Läufercup zählt, auch besonders schnell zu werden. Mit Cup-Rekordsieger Alexander Bock (LC Rehlingen) und Yannik Erz vom Verein Silvesterlauf Trier müssen die beiden zur Zeit Erstplatzierten ran, um inklusive dem Deulux-Lauf am 9. November in Langsur auf die Mindestanzahl von fünf Wertungsrennen zu kommen.