Flacher Wintricher Wiesencrosslauf an der Mosel

Der einzige Crosslauf am Moselufer ist am 1. Dezember die letzte Gelegenheit noch in die Mosel-Crosslauf-Serie einzusteigen. In Wintrich wird auf einem flachen Wiesenparcours gelaufen. Von Holger Teusch