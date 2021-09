Sportevent im Moselstadion : Flutlichtmeeting: Eine Sternstunde der Trierer Leichtathletik

Trier Konstanze Klosterhalfen verbessert den deutschen Rekord über 2000 Meter und Gesa Krause läuft Weltjahresbestzeit über die gleich lange Hindernisstrecke: Das 20. SWT-Flutlichtmeeting war eine Sternstunde der Leichtathletik im Trierer Moselstadion. Die Übersicht:

Auf 5:34,32 Minuten schraubte Klosterhalfen den 36 Jahre alte 2000-Meter-Rekord von DDR-Läuferin Ulrike Bruns (5:37,62 Minuten). Auf dem Weg dahin mussten die Meeting-Organisatoren einige Schwierigkeiten überwinden. Zu Wochenbeginn hatte erste die Polin Martyna Galant wegen eines Trauerfalls in der Familie als Tempomacherin absagt. Die anschließend verpflichtete Olympiafinalistin Kristiina Mäki entschuldigte sich am Freitagmorgen per Videotelefonat mit Renndirektor Berthold Mertes offensichtlich erkältet. Zwei Stunden vor dem geplanten Rekordrennen meldete sich dann die letzte verbliebene Tempomacherin Vera Coutellier aus dem Stau. Würde Koko die Tempohatz allein bestreiten müssen?

Erst während die (zu diesem Zeitpunkt) neunfache deutsche Rekordlerin (fünfmal Freiluft, viermal Halle) sich bereits aufwärmte, kam Coutellier gerade noch rechtzeitig am Moselstadion an. Mit jeder Menge Adrenalin im Blut brachte die deutsche 1500-Meter-Vizemeisterin aus Köln Klosterhalfen mit zwei nahezu perfekt getroffenen 65er-Anfangsrunden sogar auf Europarekordkurs. Sonia O-Sullivans 5:25,36 Minuten blieben aber unangetastet. Auf den letzten drei 400-Meter-Abschnitten wurde der Lauf-Ikone aus Irland (unter anderem Weltmeisterin 1995), die Koko vom Rand die Zwischenzeiten zurief, klar, dass ihre Marke Bestand haben würde. „Dass Sonia mir die Rundenzeiten gibt, ist etwas besonderes“, sagt Klosterhalfen. Und: „Sonias Rekord bleibt eine Motivation.“

Der Olympia-Fünften vom Verein Silvesterlauf Trier galt nach dem Startschuss wieder das Hauptaugenmerk der 1200. Leicht gemacht wurde Krause der Sieg im ersten Hindernisrennen im Trierer Moselstadion seit 18 Jahren aber nicht. Die 29-Jährige musste in 6:10,91 Minuten Weltjahresbestzeit laufen, um die Polin Kinga Krolik (6:14,20) hinter sich zu lassen. „Ich bin froh, dass noch einmal eine so gute Zeit raus gekommen ist“, sagte Krause. „Es war ein schöner Saisonabschluss und schön, etwas zurückgeben zu können. Das kann ich eben am besten, wenn ich hier in Trier präsent bin. Wenn man den Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann nur weil man seinen Namen auf die Startnummer schreibt, das ist schon schön.“ Zur Weltbesten (der Altersklasse U 18) kürte sich als Viertplatzierte Jolanda Kallabis. 6:28,75 Minuten bedeuten außerdem deutschen Rekord bei den Unter-18-Jährigen.