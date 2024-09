Spitzenleichtathletik in Trier Triers Olympia-Asse im Moselstadion

Es verspricht der stimmungsvolle Abschluss einer für die Region Trier besonderen Leichtathletiksaison zu werden: Drei Läufer des Vereins Silvesterlauf Trier nahmen an den Olympischen Spielen in Paris teil. Und alle drei, Gesa Krause, Olivia Gürth und Samuel Fitwi, beenden am ersten September-Freitag die denkwürdige Saison vor heimischem Publikum. „Es soll wieder so sein: Nachwuchs und Talente treffen auf die Spitze“, sagt Meeting-Direktor Berthold Mertes. Wohl nirgendwo sonst kommt man den Stars so nah, wie im Trierer Moselstadion. Autogramme und Selfies sind beim Volksbank Trier Eifel-Flutlichtmeeting (Beginn 16 Uhr), genauso fest eingeplant, wie die Rennen um die Trierer Schulstaffelmeisterschaften und die 800-Meter- und 2000-Meter-Rennen im Vorfeld des eineinhalbstündigen Hauptprogramms (ab 19.30 Uhr).