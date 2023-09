22. Volksbank Trier-Flutlichtmeeting Rekordschmiede Moselstadion

Wo ist die Stimmung besser? Im Berliner Olympia- oder Moselstadion? Bei der Diamond League im Züricher Letzigrund oder doch in Trier. Charles Grethen will sich nicht festlegen. „Aber auf den letzten 100 Metern sind die Zuschauer hier sehr viel näher dran“, sagt der Luxemburger. Nur sechs statt acht Rundbahnen, kein Fotografengraben wie in Berlin, das Publikum in Deutschland ältester Stadt ist einfach ganz nah dran, um den 31-Jährigen am Freitagabend auf der Zielgeraden des 3000-Meter-Rennens noch an Ozeanienmeister Matthew Ramsden vorbeizuschreien.