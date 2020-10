Rheinlandmeisterschaft : Frauen im Fokus beim Halbmarathon

Tine Hausmann vom Post-Sportverein Trier gehört bei den Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf in Föhren zu den Favoritinnen. Foto: Holger Teusch

Föhren Nach den Rheinlandmeisterschaften ist vor den Titelkämpfen, die LG Meulenwald Föhren richtet am Sonntag einen Halbmarathon aus.

Kleiner und kompakt wie schon in der Zeit vor Corona findet am Sonntag (25. Oktober) der IRT-Halbmarathon bei Föhren statt. Es gibt um 10 Uhr nur einen Start (aber mit Mund-Nasen-Schutz) für die gut 100 Teilnehmer des 21,1-Kilometer-Rennens. Nach den Meisterschaften über zehn Kilometer am vergangenen Sonntag werden auch auf der Hälfte der klassischen Distanz die Rheinland-Besten ermittelt.