Trierer Frauenlauf am Sonntag Wo die Olympiateilnehmerin mit ihrer Mutter läuft ...

Olivia Gürth hat in den vergangenen Jahren fast alles erlebt, was man als Sportlerin erleben kann: Sie wurde U-20- und U23-Europameisterin, startete in der Königsklasse der Leichtathletik, der Diamond League und feierte in Paris ihr Olympiadebüt. Am dritten September-Sonntag (15.9.) um 10 Uhr gibt es aber trotzdem noch einmal eine Premiere für die Deutsche Meisterin vom Verein Silvesterlauf Trier: Gürth startet erstmals bei einem Frauenlauf. Beim Edith Lücke-Frauenlauf ihres Vereins wird die 22-Jährige zusammen mit ihrer Mutter Sarah an der Startlinie vor den Kaiserthermen stehen.