Freistarts für den Mitternachtslauf

(red) Beim 34. Mitternachtslauf in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist am 19. Mai eine äußerst stimmungsvolle Atmosphäre und ein schönes Rahmenprogramm auch für Zuschauer garantiert. Bei dem auch für Erwachsene nach Altersklassen getrennten Lauf über 9400 Meter in den späten Abendstunden erhält jeder erfolgreiche Läufer auch eine Flasche Moselwein mit eingeprägtem Mitternachtslauf-Logo. Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer werden zudem mit Wein aufgewogen. Der Trierische Volksfreund präsentiert die Veranstaltung und verlost gemeinsam mit dem Veranstalter TV Kröv wieder fünf Startplätze. Bewerbungen sind bis zum 12. Mai möglich.

Das Bewerbungsformular finden Sie hier

Alle Informationen zum Mitternachtslauf erhalten Sie unter www.mitternachtslauf-kroev.de