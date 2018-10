Der TV bewegt: Freistarts für den Wurzelweglauf

Ihr Name

Zum 43. Mal organisiert die TG Konz am Samstag, 3. November, seinen Wurzelweglauf. Es ist die älteste ohne Unterbrechung angebotene Laufveranstaltung der Region Trier. Der Name ist dabei Programm, denn die Strecken der drei Läufe über fünf, zehn und 15 Kilometer sind anspruchsvoll und bieten viel Naturgenuss. Start und Ziel ist im Stadion am Schulzentrum Konz. Der Trierische Volksfreund präsentiert die Veranstaltung und verlost gemeinsam mit dem Lauftreff der TG Konz jeweils drei Freistarts für die genannten Strecken. Bewerbungen sind bis Dienstag, 23. Oktober möglich.

Hier geht es zum Bewerbungsformular