Freundschaftslauf : Freundschaftslauf durch den Wittlicher Grünewald

Wittlich-Lüxem Die Laufsportler des SV Lüxem nennen sich nach ihrem Trainingsrevier Grünewaldläufer. Das Gebiet, in denen sie jede Woche trainieren, stellen sie am ersten August-Sonntag bei einem Freundschaftslauf auch allen anderen Ausdauersportlern vor.

Laufstrecken über zehn Kilometer und 20 Kilometer bietet der Lauftreff des SV Lüxem am ersten August-Sonntag (4. August) als sogenannten Freundschaftslauf an. Ohne Zeitmessung und Wettkampfcharakter kann das ausgedehnte Waldgebiet nördlich von Wittlich erkundet werden. Gemeinsamer Start ist um 9 Uhr am Sportplatz von Lüxem in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses der Säubrennerstadt. Informationen und Anmeldung bei Bernd Esch, Telefon 06571/264180, E-Mail: bernd.esch@arcor.de.