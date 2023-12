Mosel-Crosslauf-Serie Frostiger Crosslauf in Wittlich

Was Ambitionen auf den Gesamtsieg in der Mosel-Crosslauf-Serie angeht, kann nur Désirée Joerg (Wehlener Lauftrio) dem Neuen Jahr entspannt entgegenblicken. Die 33-Jährige wiederholte beim zweiten Wertungslauf in Wittlich am vergangenen Samstag als Einzige ihren Auftaktsieg in Breit (Hunsrück). Sie setzte sich über 7340 Meter in 33:14 Minuten gegen Kerstin Ewen aus Pünderich (35:40) und die ehemalige Ruder-WM-Medaillengewinnerin Annika Elsen (RV Treviris Trier/36:05) durch.