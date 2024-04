Lauftipp fürs Wochenende Frühlingshafter Mosellauf

Wer kommt am besten mit noch ungewohnt frühlingshaften Temperaturen zurecht? Das ist die Frage beim zweiten Wertungslauf zum 30. Bitburger 0,0%-Läufercup am Samstag (6.4.) in Mülheim. Der letztjährige Cup-Dritte Andreas Theobald (PST Trier) sowie Rheinland-Halbmarathonmeister Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) und 5000-Meter-Verbandstitelträger Fabian Marondel (Silvesterlauf Trier) sind die Favoriten im Hauptlauf über zehn Kilometer (Start 16.30 Uhr). Über nur eine Fünf-Kilometer-Runde (15.15 Uhr) hat sich der Maare-Mosel-Lauf-Gewinner von 2022 Christoph Hörter vom TuS Framersheim angesagt. Bereits ab 14 Uhr bietet das Team Zeppelin der SpVgg Mülheim-Brauneberg Kinder- und Jugendläufe über 500 Meter (Geburtsjahrgänge 2017 und jünger), 1500 Meter (2013-16) und drei Kilometer (2009-12) an. Spontane Nachmeldungen sind vor Ort bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start in der Grafschaftshalle in der Ortsmitte von Mülheim nahe Start und Ziel möglich.