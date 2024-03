Lauf in den Frühling Schweicher Fährturmlauf wieder auf Rekordkurs

Der Schweicher Fährturmlauf steuert am Samstag, 9. März, ab 12.45 Uhr auf den nächsten Teilnehmerrekord zu: Am Montagmittag standen bereits rund 1400 Namen in der Teilnehmerliste. Das sind genau so viele, wie im bisherigen Rekordjahr 2023 nach Beendigung der Online-Meldefrist.