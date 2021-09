Rasenkraftsport : Fünf DM-Medaillen für die Baum-Schwestern

Angelina Baum wird überraschend Deutsche Juniorenmeisterin im Steinstoßen, während ihre jüngere Schwester und Leonie Baum vom SFG Bernkastel-Kues ihren Dreikampf-Sieg von 2018 nicht wiederholen kann.

Dass Angelina Baums zwei Jahre jüngere Schwester Leonie mit 7,09 Metern nur den vierten Platz in dieser Disziplin belegte war in Ordnung. Erstens lag Leonie Baums Hauptaugenmerk auf dem Dreikampf, zu dem außer Steinstoßen auch Hammer- und Gewichtswurf gehört und auf dem Wettkampf in ihrer Altersklasse U 20 am zweiten Meisterschaftstag.Nichtsdestotrotz sicherte sich die 19-Jährige U-23-Silber im Gewichtswurf und -Bronze im Dreikampf.